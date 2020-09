Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Educatiei, Monica Anisie, afirma ca la deschiderea anului scolar 2020-2021 peste 800 de scoli – unitati de invatamant cu personalitate juridica sau structuri ale acestora – au toalete in curte, ea adaugand ca din punctul sau de vedere sunt „foarte multe”. Anisie face un apel catre primari…

- Ministrul Educatiei a lansat un apel catre elevi, profesori, dar si catre parinti, sa nu-i stigmatizeze pe cei care s-au imbolnavit de COVID. In plus, Monica Anisie le transmite ca odata cu inceperea noului an scolar, pot pasi cu incredere in unitatile de invatamant.

- Ministrul Educației, Monica Anisie, spune ca ministerul are in vedere trei scenarii pentru reluarea cursurilor și a precizat ca decizia finala ar urma sa fie luata cat mai repede, dupa consultarea cu Ministerul Sanatații.

- Ziarul Unirea Șansele ca școala sa inceapa in regim normal din toamna sunt MICI, susține Ministrul Educației. Monica Anisie: ,,Unii vor fi la școala și alții vor urmari cursurile in sistem online” Monica Anisie susține ca situația actuala nu permite ca toți elevii sa fie aduși in clase, potrivit Digi24.…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, joi, legea pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.58/2020 privind luarea unor masuri pentru buna functionare a sistemului de invatamant, informeaza Administratia Prezidentiala. Actul normativ reglementeaza posibilitatea organizarii concursurilor…

- Ministrul Educatiei, Monica Anisie, a declarat ca rezultatele Evaluarii Nationale au fost bune, insa despre rezultatele slabe inregistrate de elevii din mediul rural, ministrul a precizat ca acestea s-au inregistrat si anii trecuti, relateaza News.ro.Ministrul Educatiei, Monica Anisie, considera ca…

- Guvernul discuta, in sedinta de marti, o hotarare pentru alocarea de sume de la bugetul de stat pentru amenajarea de toalete in interiorul a 375 de unitati de invatamant preuniversitar de stat.Ministrul Educatiei, Monica Anisie, a cerut introducerea pe ordinea de zi suplimentara a sedintei…

- Ministrul Educației, Monica Anisie, a declarat ca infrastructura școlara din Romania nu permite punerea in aplicare a normelor legate de distanțarea sociala de doi metri necesara pentru evitarea infectarii cu coronavirus.Citește și: ULTIMA ORA Doi tineri au MURIT pe loc, in urma unui accident…