- Ministrul Educatiei, Valentin Popa, a transmis, luni, un mesaj cu ocazia deschiderii noului an scolar, precizand ca nevoie de cunoastere este vitala "in zilele pe care le traim", de aceea exista o precupare crescuta pentru a a asigura sanse egale la educatie tuturor copiilor din Romania, anunta MEN.

- Mesajul ministrului Educatiei Nationale, Valentin Popa, cu prilejul inceperii anului scolar 2018-2019 "Dragi elevi, profesori si parinti, Anul scolar 2018-2019 incepe intr-o zi care ne duce cu gandul la simbolul succesului in invatamant. Ziua de azi coincide cu nota 10 din catalog pe care sper sa o…

- LIPSURI…La numai cateva zile inainte de inceperea anului scolar, Federatia Sindicatelor Libere din Invatamant a publicat rezultatele unui sondaj de opinie realizat in randul angajatilor din sistemul de educatie, privind situatia in care se afla in acest moment unitatile de invatamant din Romania. Rezultatele…

- Burse de 2.000 de lei pentru elevi in noul an școlar. Vezi condițiile de acordare. Ministrul Educației, Valentin Popa, a anunțat ca elevii din medii defavorizate, mai precis care au cel mult 600 de lei venit pe membru de familie, vor beneficia din noul an școlar de o bursa in valoare de 2.000 de lei…

- Structura anului școlar 2018-2019. Ministrul Educației, Valentin Popa, a aprobat, prind ordin, calendarul urmatorului an de invațamant pentru sistemul preuniversitar. Pentru elevi, cursurile vor incepe luni, 10 septembrie 2018. Anul școlar insumeaza 168 de zile de lucru, echivalentul a 34de saptamani.…

- "Ca urmare a faptului ca ministrul Educatiei, Valentin Popa, isi mentine decizia arbitrara de a diminua numarul de locuri bugetate alocate celor mai cautate universitati din Romania, am luat decizia ca la SNSPA sa oferim o sansa tinerilor care vor sa invete. Vom scoate la concursul de admitere…

- "Acest proiect isi propune sa contribuie la reducerea abandonului in invatamantul secundar si tertiar si la cresterea ratei de promovare a examenului de Bacalaureat. Cu finantarea totala de 200 de milioane de euro, proiectul, care se deruleaza timp de sapte ani, combina interventii la nivelul scolilor…

- Romania trebuie sa investeasca mai mult și mai inteligent in viitorul ei, avand in vedere ca ratele de parasire timpurile a școlii se afla la niveluri foarte ridicate, iar multe instituții de invațamant au performanțe scazute. Aceasta este una dintre concluziile „Raportului privind Dezvoltarea Globala…