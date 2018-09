Stiri pe aceeasi tema

- Mesajul ministrului Educatiei Nationale, Valentin Popa, cu prilejul inceperii anului scolar 2018-2019 "Dragi elevi, profesori si parinti, Anul scolar 2018-2019 incepe intr-o zi care ne duce cu gandul la simbolul succesului in invatamant. Ziua de azi coincide cu nota 10 din catalog pe care sper sa o…

- "Nu ne propunem sa raspunda cineva pentru ca greseala este omeneasca. Sigur ca este regretabil ca patru profesori dintre cei mai buni pe care ii are Romania au scapat aceste greseli in manuale", a declarat Valentin Popa pentru Romania TV Intrebat despre cine isi asuma pierderea banilor.. ministrul…

- Burse de 2.000 de lei pentru elevi in noul an școlar. Vezi condițiile de acordare. Ministrul Educației, Valentin Popa, a anunțat ca elevii din medii defavorizate, mai precis care au cel mult 600 de lei venit pe membru de familie, vor beneficia din noul an școlar de o bursa in valoare de 2.000 de lei…

- Ministrul Educației, Valentin Popa, a declarat ca invatamantul este obligatoriu in Romania, de aceea nu poate spune elevilor ce liceu sa urmeze, precizand, totodata, ca s-a discutat ideea de a limita numarul de locuri in liceele teoretice.“Avem invațamant obligatoriu. Toți elevii care termina ...

- Ministrul Educatiei, Valentin Popa, a declarat ca invatamantul este obligatoriu in Romania, de aceea nu poate spune elevilor ce liceu sa urmeze, precizand, totodata, ca s-a discutat ideea de a limita numarul de locuri in liceele teoretice.

- Romania are o criza de scriitori de manuale, iar cartile scolare de limba engleza lipsesc, a declarat ministrul Educatiei, Valentin Popa, precizand ca in toamna va fi organizat un grup de lucru prin intermediul caruia vor fi instruiti profesorii pentru a elabora manuale.Citește și: Un judecator…

- Structura anului școlar 2018-2019. Ministrul Educației, Valentin Popa, a aprobat, prind ordin, calendarul urmatorului an de invațamant pentru sistemul preuniversitar. Pentru elevi, cursurile vor incepe luni, 10 septembrie 2018. Anul școlar insumeaza 168 de zile de lucru, echivalentul a 34de saptamani.…

