- Ministrul educației, Sorin Cimpeanu, a vorbit, joi, la Antena 3, despre situația in care se vor gasi școlile din țara, in contextul riscului apariției celui de-al treilea val de coronavirus.Sorin Cimpeanu a subliniat ca, in condițiile in care specialiștii din domeniul medical spun ca noile tulpini de…

- Se inchid sau nu școlile in contextul valului trei de COVID-19? Aceasta este intrebarea la care se gandesc milioane de parinți și elevi. Ministrul Educației a facut in aceasta seara mai multe declarații importante, la Antena 3, vorbind despre situația instituțiilor de invațamant. Iata ce anunț important…

- Redeschiderea școlii a avut loc intr-un cadru tensionat, dat fiind faptul ca exista multe riscuri de dezvoltare a unor focare de Covid-19, ceea ce ar conduce la o noua supraaglomerare a secțiilor ATI. Sorin Cimpeanu a fost rugat sa lamureasca situația celui de-al doilea semestru școlar, in condițiile…

- Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, a declarat marți, la Antena 3, dupa decizia de la Cotroceni „Riscul nu poate fi eliminat complet. Expertii in epidemiologie au apreciat ca riscul poate fi gestionat. Ne putem asuma riscul.Nu va exista vreo ezitare (sa inchidem scolile) daca situatia epidemiologica…

- Saptamana viitoare urmeaza sa fie luata o decizie referitoare la redeschiderea școlilor din data de 8 februarie. Intre timp ministrul Educației anunța ca pana in acest moment aproximativ 6.000 de cadre didactice au primit prima doza de vaccin anti-Covid. In total s-au inscris la vaccinare 80.000 de…

- Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, anunța ca pana in acest moment 80.000 de cadre didactice s-au inscris pentru vaccinarea impotriva COVID-19, iar 6.000 și-au facut deja prima doza. Parinții și elevii vor afla marțea viitoare daca școlile se vor redeschide incepand cu data de 8 februarie, dupa vacanța,…

- Ministerul Educației le cere profesorilor din țara sa anunțe pana in data de 15 ianuarie daca vor sa se vaccineze. Imunizarea dascalilor este programata abia la finalul celei de-a doua etape de vaccinare, in martie-aprilie. In incercarea de a deschide școlile cat mai repede, Ministerul Educației incepe…

- Ministrul Educației spune ca data reinceperii cursurilor dupa vacanța de iarna, 11 ianuarie 2021, din calendarul anului școlar actual, este un termen “mult prea scurt” pentru a fi redeschise fizic școlile. Intr-o declarație facuta pentru Știrile ProTv, citate de Digi24, Sorin Cimpeanu a mai precizat…