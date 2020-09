Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Educației, Monica Anisie, le-a transmis duminica, pe Facebook, un mesaj tinerilor care susțin, incepand de luni, examenul de Bacalaureat in cadrul celei de-a doua sesiuni. „Credeți intotdeauna in voi, in potențialul vostru și veți reuși”, le-a spus candidaților Anisie, relateaza Mediafax.Citește…

- AN SCOLAR 2020-2021. "Parintii trebuie sa fie solidari in desfasurarea acestui proces de incepere a anului scolar si de continuare a anului scolar. Nu poti sa gestionezi doar la nivel de Minister al Educatiei, doar la nivel de scoala inceperea anului scolar fara sa atragi parintii. Parintii trebuie…

- Invitata joi seara la Tema zilei, Monica Anisie, ministrul Educației, a venit cu precizari la una dintre marile probleme dezbatute in spațiul public, dupa ce MEC a lansat in dezbatere ghidurile sanitare: cum vor putea parinții sa-si asume pe propria raspundere ca trimit copiii

- Monica Anisie spune ca a modificat fișa postului cadrelor didactice tocmai pentru a prinde in document și evaluarea asupra orelor online facute cu elevii in acest an,potrivit RFI. Intr-un interviu acordat RFI, ministrul Educației a declarat ca important este ca lecțiile sa fie de calitate, indiferent…

- Ministrul Educației, Monica Anisie, a dezvaluit in cursul zilei de luni in ce condiții vor reveni copiii la școala din septembrie. Aceasta a abordat trei variante, iar cea caștigatoare va fi adoptata in cel mai scurt timp, dupa ce se va consulta cu Ministerul Sanatații. In ce condiții se va reveni la…

- Ministrul Educației a declarat, marți, la Digi24 ca cele trei scenarii posibile pentru desfașurarea cursurilor in școli nu s-au schimbat, fața de saptamana trecuta, deși astazi a avut o intalnire cu reprezentanții sindicatelor elevilor, parinților și studenților, pe aceasta tema. Mai mult, Monica Anisie…

- Ministrul Educatiei, Monica Anisie a declarat la Digi24 ca sunt sanse mici ca scoala sa inceapa in regim normal din toamna. Anisie sustine ca situatia actuala nu permite ca toti elevii sa fie adusi in clase si precizeaza ca vor fi luate in calcul toate scenariile, inclusiv cel al invatamantului desfasurat…

- Ministrul Educației, Monica Anisie, a cerut introducerea pe ordinea de zi a ședinței de guvern de marți a unui proiect de Hotarare de Guvern care prevede construcția de toalete pentru 375 de școli și gradinițe. Proiectul de act normativ fusese pus in dezbatere publica de Ministerul Educației pe 12 iunie.…