- Masca de protectie este "absolut necesara" in interior, fiind cea mai importanta masura de protectie impotriva noului coronavirus, iar vaccinarea poate pune capat acestei crize sanitare, a declarat luni ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu.

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a declarat ca masca de protectie este obligatorie in scoala, cu cateva exceptii. Cimpeanu a explicat ca este recomandata masca medicala, dar ca si masca textila este acceptata.

- ,,Exista un stoc de 13 milioane de maști la nivelul Departamentului pentru Situații de Urgența. Am avut, luni, in ședința de guvern o ordonanța de urgența aprobata prin care autoritațile locale direcționeaza catre școli resursele existente din perspectiva maștilor de protecție. Astazi am incheiat o…

