Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Educatiei, Ligia Deca, spune ca a solicitat ca in testele PISA sa fie inclusa in chestionarul de baza, incepand cu anul 2025, si zona de tehnologia informatiei si comunicatiilor. Trebuie sa fie inteleasa mai bine performanta elevilor in privinta acestor competente, a explicat ea.

Ministrul Educației, Ligia Deca, a spus ca fiecare familie ar trebui sa poata avea „un comportament responsabil" și sa aiba o rezerva financiara. Declarația a fost facuta atunci cand a fost intrebata daca pune bani deoparte pentru facturile pe care le va primi in aceasta iarna.

Ministrul Educatiei, Ligia Deca, s-a intalnit, marti, la sediul Ministerului Educatiei, cu elevii premiati la Olimpiada Balcanica de Informatica pentru seniori cu care a avut un dialog "direct, relaxat, matur", conform news.ro.

Ministrul Educatiei, Ligia Deca, a declarat, joi, ca asteapta rezultatele analizei in cazul de plagiat al fostului ministru Sorin Cimpeanu.

Ministrul Educatiei, Ligia Deca, exclude, joi, varianta trecerii scolilor in online din cauza crizei energetice.

Ministrul Educatiei, Ligia Deca, prezinta, joi, prioritatile mandatului sau, explicand ca primul lucru pe care doreste sa-l finalizeze este legile educatiei.

Ministrul Educației, Ligia Deca, transmite un mesaj cu ocazia Zilei Mondiale a Educației. Educația din Romania trebuie sa inchida cateva decalaje majore, pentru a permite o apropiere de media europeana, spune ministrul in mesaj.

Ministrul Educatiei, Ligia Deca, a dat asigurari, luni, ca va fi "un partener implicat" astfel incat copiii sa aiba acces la "educatie incluziva de calitate", anunța Agerpres.