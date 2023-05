Stiri pe aceeasi tema

- MIERCURI| GREVA de avertisment in școlile din Alba: Profesorii NU vor ține cursuri, intr-un interval de doua ore MIERCURI| GREVA de avertisment in școlile din Alba: Profesorii NU vor ține cursuri, intr-un interval de doua ore Profesorii din Alba intra in greva de avertisment, miercuri, 17 mai, iar in…

- „Vom face tot ce putem pentru a evita greva generala a profesorilor. Consider ca, in ceea ce privește actul educațional, el trebuie afectat cat mai puțin de astfel de chestiuni. Exista perspectiva unei intalniri, la nivelul liderilor coaliției, in zilele urmatoare. Vreau sa cred ca nu ajungem luni la…

- Cadrele didactice din invatamantul preuniversitar vor intra, miercuri, in greva de avertisment, in intervalul orar 11:00 – 13:00, timp in care cursurile nu vor avea... The post Profesorii din invațamantul preuniversitar vor intra, miercuri, in greva de avertisment. Nu se vor face cursuri intre orele…

- Profesorii vor organiza o greva de avertisment miercuri, timp de doua ore. Protestul ar putea fi urmat și de o greva generala, saptamana viitoare. Nemulțumirile cadrelor didactice sunt legate de salarii.

- Profesorii vor organiza o greva de avertisment miercuri, timp de doua ore. Protestul ar putea fi urmat și de o greva generala, saptamana viitoare. Nemulțumirile cadrelor didactice sunt legate de salarii.

- Ministrul Educatiei, Ligia Deca, a declarat, sambata, ca are incredere ca nu se va ajunge la greva generala in invatamant, iar anul scolar se va finaliza cu bine, mentionand ca si cadrele didactice doresc acest lucru si ca este nevoie de gasirea de soluti

- Ministrul Educatiei, Ligia Deca, a declarat, sambata, ca are incredere ca nu se va ajunge la greva generala in invatamant, iar anul scolar se va finaliza cu bine, mentionand ca si cadrele didactice doresc acest lucru si ca este nevoie de gasirea de solutii."Eu am incredere ca nu vom ajunge acolo…

- Ministrul Educatiei, Ligia Deca, a declarat, luni, despre adoptarea legilor educatiei ca doreste ca, dupa intalnirea din coalitie din aceasta saptamana, sa poata sa faca public un calendar cu toate etapele care urmeaza. Despre salarizare, ea a afirmat ca isi doresc ca profesorii care merg in zonele…