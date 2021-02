Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a declarat, miercuri, ca 530 de milioane de lei destinati burselor elevilor vor fi cuprinsi in bugetul de stat pe acest an, conform Agerpres. "Am avut aceasta solicitare de cuprindere a burselor elevilor. Este public ce am cerut de mai mult timp, intr-un…

- Asteptata cu maxim interes de absolventii claselor a VIII a, respectiv a XII a, programa de examen pentru vara 2021 nu mai este atat de... "subtiata" precum cea de anul trecut.Publicata in Monitorul Oficial 125bis de vineri, 5 februarie 2021, programa pentru Evaluare Nationala si Bacalaureat a fost…

- Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, a anunțat vineri ca in anul 2021 se vor organiza simulari pentru examenele naționale, iar din 22 februarie vor fi publicate teste de antrenament. Ministrul a anunțat ca programa pentru examene a fost adaptata ca urmare a perioadei in care s-a invațat online. „Am…

