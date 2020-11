Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Educației, Monica Anisie, a facut un apel catre inspectorii școlari sa monitorizeze lecțiile desfașurate in sistem online, pentru ca in cadrul MEC vin tot mai des semnale ca acestea nu se țin. „Fac un apel catre inspectorii școlari, generali, generali adjuncți și inspectorii școlari din cadrul…

- Ministrul Educației și Cercetarii, Monica Anisie, a anunțat luni ca un milion de copii din Romania invața in sistem exclusiv online, in contextul limitarii raspandirii coronavirusului. Oficialul a facut apel la inspectorii școlari generali și catre inspectorii școlari sa intensifice activitatea de monitorizare…

- Ministrul Educației, Monica Anisie, a facut astazi apel la inspectorii școlari sa intensifice monitorizarea lecțiilor online, pentru ca la minister „vin tot mai dese semnale“ de la elevi și parinți ca orele in sistem online nu se desfașoara, scrie hotnews . Potrivit acesteia, aproximativ un milion de…

- Ministrul Educației, Monica Anisie, spune ca se ia in calcul varianta ca in acest an școlar sa se renunțe la teze, anunța Digi24. In prezent, 2500 de școli din Romania sunt acum in scenariul roșu. Stare de ASEDIU in Nigeria dupa represiunea sangeroasa impotriva manifestanților anti-restricții. Zeci…

- Ministrul Educatiei a declarat la deschiderea anului universitar ca la clasele a III-a și a IV-a, elevii vor putea studia disciplina "Eu și scena", la clasele a VI-a și a VII-a materia "Teatrul și noi", iar la clasele a X-a și a XI-a "Laboratorul de teatru". Monica Anisie participa la deschiderea…

- Ministrul Educației, Monica Anisie, a explicat marți seara, la Digi 24, de ce nu l-a primit pe bloggerul Selly la intalnirea in care acesta ar fi propus mai multe soluții de reformare a sistemului școlar din Romania.Bloggerul arfi vrut sa transmita intalnirea in direct, iar ministrul Monica Anisie nu…

- Ministrul Educatiei, Monica Anisie, a anuntat astazi, in parlament, ca numarul de ore la clasa pregatitoare se va reduce incepand din anul scolar urmator. „Aseara a fost aprobata in sedinta de guvern o Ordonanta de urgenta prin care am prorogat aplicarea modificarii numarului de ore la clasa pentru…

- Ordinul prin care se aproba necesarul de 250.000 de dispozitive electronice conectate la internet ce vor fi distribuite elevilor din Romania prin programul ”Școala de Acasa” a fost semnat de Ministrul Educației, Monica Anisie. Potrivit ordinului distribuit deja catre inspectoratele județene și din București,…