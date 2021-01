Stiri pe aceeasi tema

- Sorin Cimpeanu,ministrul Educației, a anunțat, luni seara, ca nu exclude niciun scenariu privind reluarea cursurilor in format fizic, acesta a mai spus la TVR ca la finalul lunii ianuarie va anunta daca din data de 8 februarie elevii se vor intoarce in scoli.„Nu excludem niciun scenariu, nici scenariul…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a declarat, luni seara, ca nu exclude niciun scenariu privind reluarea cursurilor in format fizic, decizia se va lua in functie de rata de infectare, iar la finalul lunii ianuarie se va anunta daca din data de 8 februarie elevii se vor intoarce in scoli, relateaza…

- Sorin Cimpeanu a vorbit intr-o conferința de presa despre reluarea cursurilor. Ministrul Educației a spus ca important este ca personalul din invațamant sa se vaccineze, deși acest lucru „nu reprezinta nicicum o obligație”.

- Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, a anunțat ca invațamantul online va continua pana pe 8 februarie, insa a afirmat ca iși dorește ca al doilea semestru sa aiba loc in „maniera clasica”. ”Vom avea maine (miercuri – n.r.) sedinta de Guvern. Vom avea o Ordonanta de Urgenta prin care putem sa continuam…

- Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, a declarat, luni seara, ca nu se exclude niciun scenariu in ceea ce privește redeschiderea școlilor, orice scenariu - inclusiv o deschidere zonala a invațamantului in forma sa fizica, fața in fața.„Orice scenariu este deschis. Nu excludem absolut niciun scenariu…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a anuntat, luni seara, ca a trimis o adresa tuturor inspectoratelor scolare judetene, dar si tuturor universitatilor, pentru a realiza o situatie a angajatilor dispusi sa se vaccineze. Statistica trebuie finalizata pana in 15 ianuarie la ora 16.00, fiind unul…

- Cursurile scolare vor fi reluate pe 11 ianuarie, dupa vacanta de iarna, conform calendarului, insa tot in sistem online. Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, spune ca isi doreste reluarea cursurilor fata in fata, dar ca acest termen este prea din scurt.

- Cursurile scolare vor fi reluate pe 11 ianuarie, dupa vacanta de iarna, conform calendarului, insa tot in sistem online. Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, spune ca isi doreste reluarea cursurilor fata in fata, dar ca acest termen este prea din scurt.