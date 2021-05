Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Florin Cițu a declarat ca Romania va fi printre singurele țari din UE care va atrage toți cei 29,2 miliarde de euro din Planul Național de Redresare și Reziliența (PNRR) și ca acest plan reprezinta soluția cea mai buna pentru accelerarea creșterii economice. Cițu va pleca in zilele urmatoare…

- Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, a declarat la Antena3 ca elevii care se plang de greutatea ghiozdanelor au „perfecta dreptate” și a explicat ca se lucreaza la manualele disponibile in format digital. „Asta incercam sa facem: manuale disponibile in format digital. Sunt foarte multe teme de casa,…

- “Pentru a continua liberalizarea pietei gazelor, am eliminat obligatia ca furnizorii sa stocheze gaze naturale in vederea asigurarii sigurantei si a continuitatii in alimentare, acest lucru sa fie facut printr-o legislatie suplimentara data in baza regulamentelor europene care prevad masuri privind…

- Este o tehnologie noua in Europa, care poate fi folosita doar pe distanțe scurte, de pana la 100-150 de km. Banii ar urma sa vina din fonduri europene, prin Planul National de Redresare și Reziliența, care incurajeaza mijloacele de transport verzi. Germania și Austria au deja astfel de trenuri pentru…

- Cele 30 de miliarde de euro pe care Romania le-ar putea accesa prin Planul Național de Redresare si Rezilienta sunt in pericol din cauza unor conflicte politice intre PSD și partidele din Coaliție. Social democrații cer guvernului sa vina in Parlament cu planul care prevede proiectele finanțate din…

- Președintele PSD Suceava, senatorul Ioan Stan, a declarat ca Romania risca sa piarda o parte din banii europeni, deoarece Comisia Europeana a respins Planul Național de Redresare și Reziliența. Ioan Stan a precizat ca deși Consiliul Fiscal este condus de un apropiat al PNL-ului, se poate constatata…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a discutat miercuri cu reprezentantii sindicatelor din domeniu, in cadrul unei intalniri organizate la Guvern de premierul Florin Citu, despre salarizarea personalului din invatamant, necesitatea urgentarii vaccinarii personalului din educatie si masurile de reforma…