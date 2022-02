Vezi aici lista completă a nominalizăților la Oscar 2022! The Power of the Dog se luptă pentru 12 premii

Nominalizările pentru Premiile Oscar 2022 au fost anunțate astăzi (8 februarie), iar westernul The Power of the Dog, conduce grupul cu 12 nominalizări, cel mai multe de anul acesta. Epopeea… [citeste mai departe]