Ministrul Educației: interesul major rămâne deschiderea școlilor în 8 februarie! Sorin Cimpeanu, ministrul Educației, a spus, ieri, faptul ca interesul major ramane deschiderea școlilor in 8 februarie, declarația fiind facuta dupa apariția unui posibil focar cu tulpina britanica a noului coronavirus la o școala din București. „Specialiștii din DSP, INSP și Ministerul Sanatații au in atenție aceasta situație, care este fara indoiala ingrijoratoare. Sunt convins ca se va intruni și Grupul tehnico-științific de pe langa CNSU. S-a luat deja decizia de inchidere a școlii. Partea de secvențiere genomica pentru a avea sau nu confirmarea infectarii cu noua tulpina va dura cateva zile,… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Educatiei, Sorin Cîmpeanu, a anuntat ca interesul pentru deschiderea scolilor se pastreaza, dar se va face o analiza continua a evolutiei epidemiologice, mai ales cu privire la noua tulpina de coronavirus. „Interesul major…

- Ministrul Educației, Sorin Campeanu, a declarat la Digi24, ca patru dintre cele noua persoane infectate cu variante mai periculoasa de COVID-19, cea din Marea Britanie, lucreaza la școala generala nr. 28 din Capitala. Se așteapta acum secvențierea genomica a virusului pentru a se stabili cu exactitate…

- Chiar daca este focar de COVID-19 cu tulpina noua la o școala din Capitala, ministrul Educației, Sorin Cimpeanu a declarat, duminica, faptul ca interesul major ramane deschiderea școlilor in 8...

- Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, a declarat, duminica, la Romania TV, ca, deocamdata, redeschiderea școlilor ramane in aicioare, chiar daca in București a fost descoperit un focar cu noua tulpina de COVID-19. "Interesul major pentru deschiderea școlilor se pastreaza, sub rezerva unei analize…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a declarat luni, pentru AGERPRES, ca momentul deschiderii scolilor va fi stabilit impreuna cu Ministerul Sanatatii, in functie de evolutiile epidemiologice. Potrivit ministrului, se va lua in considerare si modul in care au procedat alte state. ‘Momentul deschiderii…

- Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, a anunțat ca printre prioritațile sale se numara și deschdierea școlilor. „Ministerul educației trebuie sa fie alaturi de cel al sanatații. Va trebui sa ne concentram pe probleme urgente. Ne dorim deschiderea școlile, imediat cu putința. Este prioritate…

- Potrivit oficialului școlar, dintre cele 418 scoli de stat, in Sectorul 1 doar 4 unitati au un singur schimb, 12 in Sectorul 2, niciuna in Sectorul 3, 13 in Sectorul 4, cinci in Sectorul 5 si trei in Sectorul 6."Numarul redus de unitati de invatamant construite in ultimii ani justifica fenomenul de…

- Potrivit oficialului școlar, dintre cele 418 scoli de stat, in Sectorul 1 doar 4 unitati au un singur schimb, 12 in Sectorul 2, niciuna in Sectorul 3, 13 in Sectorul 4, cinci in Sectorul 5 si trei in Sectorul 6."Numarul redus de unitati de invatamant construite in ultimii ani justifica fenomenul de…