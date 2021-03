Ministrul educaţiei insistă ptr acordarea vacanţei elevilor între 2.04-4.05 Ministrul educatiei insista ptr acordarea vacantei elevilor intre 2.04-4.05 Ministrul educatiei, Sorin Cîmpeanu, insista pentru acordarea unei luni de vacanta de primavara în perioada 2 aprilie - 4 mai, când specialistii prognozeaza un vârf al valului trei al pandemiei. Initial, elevii ar fi trebuit sa aiba 18 zile de vacanta: de Pastele catolic si de cel ortodox. Ministrul Cîmpeanu spune ca anul scolar se poate încheia cu doar o saptamâna mai târziu decât era planificat initial, adica la 25 iunie. Aceasta varianta… Citeste articolul mai departe pe romania-actualitati.ro…

Sursa articol si foto: romania-actualitati.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Vacanta de primavara a elevilor va fi extinsa pana pe 4 mai Vacanta de primavara a elevilor, care începe pe 2 aprilie, va fi extinsa pâna pe 4 mai, pentru a include atât Pastele catolic, cât si pe cel ortodox. Autoritatile spera ca în acest fel se vor…

- Tezele școlare sunt in continuare suspendate, conform conform OM 5977/2020, a amintit ministrul Educației, Sorin Cimpeanu. Ministrul Cimpeanu a spus ca mediile pentru toate disciplinele se obțin prin rotunjirea mediei aritmetice a notelor la cel mai apropiat intreg, fara notele de la teze. „Pentru anul…

- Modificare a scenariilor dupa care vor functiona scolile RADIO ROMÂNIA ACTUALITAȚI (5 martie, ora 16:01:30) - "Ministrul educatiei, Sorin Cîmpeanu a declarat, astazi, ca va face o solicitare catre Comitetul National pentru Situatii de Urgenta de modificare a scenariilor dupa care…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu a afirmat ca sunt 2.326 de clase la nivel national care functioneaza in sistem online, in urma unor depistarii de cazuri de COVID-19 in randul cadrelor didactice si al elevilor, dintr-un total de 136.000 de clase.Vineri au fost confirmati cu noul coronavirus 110…

- Consiliul National al Elevilor a anuntat ca dezaproba ideea ca tinerii din clasele terminale sa mearga la scoala in conditiile in care localitatea in care invata se afla in scenariul rosu si solicita ca acestia si parintii sa isi exprime optiunea cu privire la modalitatea de continuare a cursurilor.…

- Sorin Cimpeanu a anunțat vineri, intr-o conferința de presa, ca elevii și profesorii din zonele sarace, sau cei care nu iși permit sa le schimbe la cateva ore așa cum este recomandat de medici, vor beneficia din stocul de peste 37 de milioane de maști al Ministerului Educației.

- Sorin Cimpeanu a anunțat, la Realitatea PLUS, ca doua milioane de elevi vor reveni in sala de clasa pe 8 februarie in cazul in care riscul epidemiologic este scazut, adica in scenariul verde, „iar in cel roșu este vorba de aproape 1,4 milioane de elevi”.Potrivit deciziei luate joi dupa consultarea de…

- Elevii din Romania vor invața online dupa vacanța de iarna, adica de pe 11 ianuarie, pana cel puțin pe 8 februarie, a anunțat ministrul educației Sorin Cimpeanu. Insa tot mai multe voci din spațiul public spun ca școlile ar trebui redeschise, cel puțin in localitațile unde rata de infectare nu depașește…