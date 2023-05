Stiri pe aceeasi tema

- Simion Hancescu, presedintele FSLI, a declarat marti seara, 16 mai, ca anunțata greva din invatamant nu este un santaj, dar a adaugat ca nu i se pare normal ca un profesor sa caștige mai puțin decat un muncitor necalificat.Hancescu a criticat faptul ca premierul Nicolae Ciuca și președintele Camerei…

- Ministrul Educatiei, Ligia Deca, afirma, marti seara, ca spera sa nu se ajunga la greva generala din invatamant, in zilele viitoare urmand noi discutii cu sindicalistii. Potrivit acesteia, multe lucruri nu tin de Ministerul Educatiei, dar s-a declarat convinsa ca nu se va ajunge la bulversarea examenelor…

- Ministrul Educatiei, Ligia Deca, a informat, marti, ca a semnat ordinul privind componenta echipei de negociere a contractului colectiv de munca din invatamant, precizand ca ii va invita pe reprezentantii federatiilor sindicale pentru a demara discutiile. „Astazi am semnat Ordinul de ministru privind…

- Ministrul Educatiei, Ligia Deca, a declarat marți, 16 mai, ca „nu ar trebui pusa in pericol in niciun fel structura anului scolar” și ca va invita sindicaliștii pentru negocieri privind contractul colectiv de munca.Reprezentantii federatiilor sindicale din educatie au anuntat ca vor declansa greva generala…

- Ministrul Educației, Ligia Deca, a inceput negocierile cu reprezentanții sindicatelor, dupa ce aceștia au anunțat inceputul grevei in sistemul de educație.„Sunt convinsa ca o sa fie gasite soluții! Astazi am semnat ordinul de ministru privind componența pentru comisia privind negocierea contractului…

- Ministrul Educatiei, Ligia Deca, a declarat, sambata, ca are incredere ca nu se va ajunge la greva generala in invatamant , iar anul scolar se va finaliza cu bine, mentionand ca si cadrele didactice doresc acest lucru si ca este nevoie de gasirea de solutii, informeaza AGERPRES . „Eu am incredere ca…

- Ministrul Educației, Ligia Deca a anunțat ca noul format al examenelor naționale urmeaza sa apara cel mai devreme in 2027, daca proiectul va trece de votul Parlamentului pana la sfarșitul acestui an. Ligia Deca a declarat ca noile forme de Evaluare Naționala, admitere la liceu și bacalaureat nu vor…

- Sindicatele din educație au anunțat proteste incepand din martie. Ele ar putea culmina cu o greva generala in luna mai, daca Guvernul continua sa ignore situațiile cu care se confrunta cadrele didactice. Legile Educației vor incerca sa rezolve o parte din probleme sistemului. Angajații din invațamant…