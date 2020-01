Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul Național al Elevilor ii cere ministruluiEducației, Monica Anisie, sa retraga proiectul de Ordin cu structura anuluișcolar 2020-2021 și solicita o structura fixa.„Nu suntem de acord cu structura propusa – in primul rand, cursurile se doresc a incepe prea tarziu iar, daca dorim o abordare calitativa…

- Consiliul National al Elevilor (CNE) solicita retragerea proiectului de Ordin de ministru privind structura anului scolar 2020-2021, aratand ca cele doua vacante fractionate ii bulverseaza pe copii. Elevii au mai spus ca atentia ministerului ar trebui sa se concentreze pe problemele reale din sistem,…

- Consiliul National al Elevilor contesta proiectul privind structura anului scolar urmator, lansat de Ministerul Educatiei in aceasta saptamana, proiect care propune inceperea cursurilor pe 14 septembrie, 34 de saptamani de cursuri repartizate in doua semestre egale ca durata si doua vacante in plus…

- Ministerul Educatiei si Cercetarii a lansat astazi, 6 ianuarie 2020, in dezbatere publica proiectul de ordin de ministru privind structura anului scolar pentru 2020 2021.Anul scolar se structureaza pe doua semestre, 34 de saptamani, dupa cum urmeaza: Semestrul I 17 saptamani de cursuri 14 septembrie…

- Ministrul Educatiei, Monica Anisie, a declarat joi ca isi doreste ca de anul viitor sa existe o discutie despre un examen de Bacalaureat in care ultima proba sa dea posibilitatea elevilor care sunt la liceele tehnice sau vocationale sa isi aleaga o disciplina de profil."La momentul acesta,…

- Ministrul Educației, Monica Anisie, spune ca anul viitor vor incepe discuțiile pentru schimbari la Bacalaureat in probele de competențe și proba scrisa la alegere a profilului, potrivit Hotnews : „Anul acesta sub nicio forma nu se poate schimba nimic la bacalaureat. In 2016 am mai avut o consultare…

- Noul ministru al Educației, Monica Anisie, a dezvaluit, potrivit HotNews, ca o soluție ar putea fi introducerea notelor pentru probele de competențe, iar proba scrisa de bacalaureat, cea la alegere in funcție de profilul urmat, ar putea sa fie aleasa de elevi. ”Anul acesta sub nicio forma nu se poate…

- Monica Anisie, ministrul Educației, a declarat ca are in vedere ca in urmatorul an școlar sa puna problema schimbarii modului in care are loc examenul de Bacalaureat. In cadrul unui interviu acordat Hotnews.ro, ministrul a afirmat ca ia in calcul sa modifice probele de competențe și proba scrisa la…