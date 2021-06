Stiri pe aceeasi tema

- S. Cimpeanu spune ca va exista cate un grup anti-bullying in fiecare școala Ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu. Foto: gov.ro. Ministrul Educatiei, Sorin Cîmpeanu, a declarat, sâmbata, ca pâna la 13 septembrie, la începerea anului scolar 2021-2021, se vor constitui…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a declarat, sambata, ca pana la 13 septembrie, la inceperea anului scolar 2021-2021, se vor constitui grupuri de actiune anti-bullying in orice scoala.

- Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu a vorbit vineri seara, la Digi24, despre creșterea cazurilor de bullying in școli și a precizat ca, fiecare unitate de invațamant va avea, de la inceputul viitorului an școlar, un grup de lucru axat pe combaterea acestui fenomen. Cimpeanu a subliniat ca fenomenul…

- Cimpeanu a subliniat ca fenomenul bullying-ului a luat amploare in timpul pandemiei.”Vedem numeroase cazuri de bullying, este ingrijorator. Este o consecința a pierderilor inregistrate nu doar in plan educațional, ci și in plan social, emoțional”, a spus ministrul la un post TV.Cimpeanu a admis ca multe…

- Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, spune ca fiecare școala va avea un grup de acțiune anti-bullying, incepand cu anul școlar 2021-2022. Fenomenul ingrijorator a luat amploare dupa revenirea fizica a elevilor la școala, iar mulți profesori nu știu cum sa gestioneze astfel de situații.

- Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu a anunțat ca fiecare școala va avea un grup de acțiune anti-bullying. Este un fenomen ingrijorator, iar numeroase cadre didactice nu sunt pregatite pentru a interveni, a...

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a declarat, joi seara, ca a solicitat sa fie analizata posibilitatea ca elevii din clasele terminale, a VIII-a si a XII-a, aflate in scenariul rosu sa revina cu efective complete la cursuri dupa vacanta de Paste. Intrebat intr-o emisiune la postul Digi24 cum va avea…

- Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, se așteapta ca miercuri sa fie aplicate sancțiuni in cazul invațatorului violent de la Școala „Mihai Codreanu” din Iași, care este și consilier județean, și, de asemena, ca vineri sa apara concluziile auditului efectuat de Inspectoratul Județean asupra conducerii…