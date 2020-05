Stiri pe aceeasi tema

- Doua instituții de invațamant superior din țara nu vor mai activa ca entitați independente, urmand a fi fuzionate cu Universitatea de Stat din Moldova. Este vorba despre Institutul de Relații Internaționale din Moldova și Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir”. Anunțul a fost facut de Ministerul…

- Institutul de Relații Internaționale din Moldova și Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir” vor fi absorbite de Universitatea de Stat din Moldova. Rectorii celor doua instituții de invațamint superior, Valentin Beniuc și Aurelia Hanganu, au fost informați astazi despre asta de catre ministrul Educației,…

- Fiecare universitate din Moldova iși va alege modelul sau de desfașurare a examenelor și susținere a lucrarilor de diploma. Declarația a fost facuta de Ministrul Educației, Culturii și Cercetarii, Igor Șarov, in cadrul unei emisiuni la TVC-21, transmite Noi.md. "In primul rind, universitatea are o autonomie.…

- CHIȘINAU, 23 apr. – Sputnik. Ministerul Educației, Culturii și Cercetarii a organizat astazi o sesiune de discuții online cu elevii claselor a XII-a. Principalele subiecte abordate in cadrul discuțiilor au vizat desfașurarea procesului educațional la distanța, pregatirea elevilor pentru examenul…

- Premierul Ion Chicu afirma ca nu va cheltui banii publici pe "pseudo-cercetatori", într-un comentariu care vizeaza protestul de astazi organizat în Piata Marii Adunari Nationale de catre angajații Institutului de Istorie al Academiei de Științe a Moldovei (ASM).…