Stiri pe aceeasi tema

- „Nu sunt adeptul abordarilor negative. Am incredere ca in școli se ințelege ca obligativitatea purtarii maștii in spațiile interioare, cu excepțiile precizate deja, derularea orelor de educație fizica, sau preșcolari sau elevii din invațamantul special, masca va fi purtata. Am precizat ca masca poate…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a declarat ca din centralizarea realizata la nivelul ministerului exista asigurat pentru unitatile de invatamant un stoc de 30 de milioane de masti de protectie, precizand ca de respectarea regulii privind portul mastii sunt responsabili directorul scolii si persoana…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a comentat decizia prin care scolile nu vor mai cere informatii despre profesia parintilor. Acesta a spus ca datele respective nu il ajuta pe profesor in evaluare, care trebuie sa fie obiectiva si sa masoare progresul elevului, fara luarea in calcul a altor criterii.…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a anunțat ca la inceputul lunii septembrie va fi semnat un nou ordin de catre ministrii Educatiei si Sanatatii care va reglementa “toate aspectele necesare” inceperii scolii in conditii de siguranta, adaptate la “realitatile existente” in Romania. “Vom avea la inceputul…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a declarat miercuri ca la inceputul lunii septembrie va fi semnat un ordin de catre ministrii Educatiei si Sanatatii care va reglementa “toate aspectele necesare” inceperii scolii in conditii de siguranta, adaptate la „realitatile existente” in Romania. „Vom avea…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a anuntat, miercuri, ca doreste modificarea cadrului legislativ pentru ca elevii cu performante deosebite, indiferent de domeniu, sa poata fi recompensati de catre Ministerul Educatiei. Cimpeanu a afirmat, la premierea inotatorului David Popovici, ca nu se…

- Guvernul a adoptat miercuri, ordonanta de urgenta care face posibila decontarea navetei elevilor. Pentru prima data va fi platita si naveta elevilor care au de parcurs mai mult de 50 de kilometri. Ministerul Educatiei are anul acesta in buget 100 de milioane de lei pentru 130.000 de beneficiari estimati,…

- Ministrul Educației a amintit ca inscrierile se vor incheia marti. „Maine, la ora 17,00, vom avea numarul final al celor care s-au inscris la Evaluarea nationala", a precizat ministrul, la Antena 3.Potrivit lui Sorin Cimpeanu, nu se va mai face triajul epidemiologic la intrarea la examen, insa se vor…