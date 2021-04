Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, spune ca a discutat cu noul ministru al Sanatații, Ioana Mihaila , legat de testarea elevilor in școli și ca „sunt județe in care au fost folosite, in doua luni, 30 sau 40 de teste”. „S-au cumparat 1.350.000 de teste antigen pentru elevi, dar, conform ultimelor raportari,…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a declarat ca in cele opt saptamani de scoala au fost folosite mai putin de doi la suta din numarul total de teste antigen rapide puse la dispozitie pentru testarea in scoli, ceea ce reprezinta un "un insucces major".

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a declarat ca in cele opt saptamani de scoala (incepand din 8 februarie), au fost folosite mai putin de 2% din numarul total de teste antigen rapide puse la dispozitie pentru testarea in scoli, ceea ce reprezinta un "un insucces major". Articolul Eșec major: Sub…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a declarat ca in cele opt saptamani de scoala (incepand din 8 februarie), au fost folosite mai putin de 2% din numarul total de teste antigen rapide puse la dispozitie pentru testarea in scoli, ceea ce reprezinta un „un insucces major”, informeaza Agerpres.

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a declarat ca pana in prezent, la nivel national, au fost facute doar 5.000 de teste rapide pentru Covid in scoli, iar unii parinti s-au pozitionat impotriva testelor antigen rapide. ”Din ultima raportare a Ministerului Sanatatii reiese ca au fost utilizate…

- Ministerul Sanatatii anunta ca, pana vineri, au fost distribuite catre directiile de sanatate publica peste 1,15 milioane de teste rapide antigen SARS-CoV-2, iar 66% au fost distribuite in cabinetele medicale scolare din cadrul unitatilor de invatamant.Testarea antigen SARS-CoV-2 vizeaza 17.677 de unitati…

- Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, a declarat ca ar trebui prevazut in forma finala a ordinului comun al miniștrilor Educației și Sanatații, care urmeaza sa fie aprobat in contextul inceperii școlii in 8 februarie, ca elevilor care nu vin la școala din cauza ca prezinta simptome de infectare cu noul…

- Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, spune ca elevii care fac școala online vor fi evaluați tot online, dar cei care au de dat examene naționale le vor susține la școala, cu prezența fizica. „Cei care fac online vor fi evalați la discipline tot online, dar in cazul in care susțin examene naționale vor…