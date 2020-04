Ministrul Educației, Monica Anisie, a anunțat, marți, ca examenele de Evaluare Naționala și Bacalaureat ar putea fi organizate in luna iulie, in funcție de durata starii de urgența. Ministerul Educației, Monica Anisie, a anunțat ca data exacta de reluare a cursurilor in invațamantul preuniversitar și universitar se va stabili in funcție de durata starii de […] Articolul Ministrul Educației: Examenele de Evaluare Naționala și Bacalaureat ar putea fi organizate in luna iulie, fara materia din Semestrul al II-lea a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .