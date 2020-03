Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Educatiei, Monica Anisie, spune ca exista posibilitatea ca suspendarea cursurilor elevilor sa fie prelungita in contextul crizei de coronavirus.Pentru elevii claselor a VIII a si a XII a, vor fi lectii online, in parteneriat cu TVR, de saptamana viitoare.Monica Anisie a declarat, sambata seara,…

- Ministrul Educației, Monica Anisie, a declarat pentru Edupedu.ro, dupa ce președintele Iohannis a decretat stare de urgența, ca va solicita prelungirea perioadei de suspendare a cursurilor in școli și universitați. Anisie a precizat ca perioada pentru care vor fi aplicate noile masuri depinde de situația…

- Toate școlile și gradinițele din Romania, de stat și private, vor fi inchise incepand de miercuri, 11 martie, și pana pe 22 martie, din cauza coronavirusului. Este decizia luata luni seara de Comitetul Național pentru Situații de Urgența. Ministrul Educației, Monica Anisie, a precizat ca la nivelul…

- Dupa ce s-a decis suspendarea cursurilor in perioada 11 – 22 martie, ministrul Educației, Monica Anisie, a facut mai multe recomandari pentru prevenirea raspandirii coronavirusului. Ministrul le recomanda parinților sa ii țina pe copii cat mai mult la domiciliu. ”Daca este necesar, daca este o evoluție…

- Scolile din Romania se inchid de miercuri, 11 martie, pana pe pe 22 martie, cu posibilitatea de prelungire a perioadei in functie de evolutia epidemiei de coronavirus, a anuntat, luni seara, premierul Ludovic Orban. Ministrul Educatiei, Monica Anisie, a precizat ca inca nu a fost luata o decizie privind…

- After-school-urile private vor funcționa in perioada 11-22 martie, in care Guvernul a decis inchiderea instituțiilor de invațamant preuniversitar. Sunt de altfel singurele instituții de invațamant, in afara universitaților, care mai pot funcționa dupa decizia luata luni seara de Executiv, pentru a stopa…

- Ministrul Educației, Monica Anisie, a declarat ca este dificil de aplicat propunerea Consiliului Elevilor ca anul școlar sa inceapa la 1 septembrie deoarece acest lucru presupune ca anul școlar sa inceapa in data de 15 august. Trebuie facuta o distincție intre inceperea anului școlar și inceperea cursurilor,…

- Ministrul Educației, Monica Anisie, a declarat ca este dificil de aplicat propunerea Consiliului Elevilor ca anul școlar sa inceapa la 1 septembrie deoarece acest lucru presupune ca anul școlar sa inceapa in data de 15 august.