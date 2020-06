Stiri pe aceeasi tema

- Elevii din anii terminali se intorc, marti, la scoala, pana pe 12 iunie urmand sa faca pregatire pentru examenele nationale – Evaluarea Nationala si Bacalaureat. Ministrul Educatiei, Monica Anisie, anunta recent ca in perioada 2 – 12 iunie se vor realiza numai activitati de pregatire si consiliere pentru…

- Monica Anisie, ministrul Educației: copii care vor veni la ore vor purta masca data de școala. Vor fi cel mult 10 in clasa! Ministrul Educației a prezentat joi seara procedura care se va aplica in toate școlile gimnaziale și liceele, in perioada 2-12 iunie, pentru elevii de clasele a VIII-a și a XII-a…

- Elevii din clasele a VIII-a și a XII-a vor fi chemați cate 10 la școala, la intervale de timp diferite, pentru a nu se inghesui, spune Monica Anisie, ministerul Educației, intr-un interviu pentru StiriEdu.ro. Saptamana viitoare, Ministerul Educației și cel al Sanatații vor da ordinul cu masurile de…

- Narada și Ministerul Educației și Cercetarii,cu sprijinul Cora Romania, lanseaza agregatorul live de resurse pentrueducație, unde poți alege in timp real profesorul sau elevii pe care sa ii sprijini.Aproape 1100 de profesori, cu peste o suta de mii de elevi, și-au exprimat dejanevoile urgente. „Pentru…