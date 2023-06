Ministrul Educatiei, Ligia Deca, a anuntat, luni, ca profesorii se intorc la ore dupa suspendarea grevei din Invațamant, urmand ca la sfarsitul acestei saptamani sa fie incheiata situatia scolara a elevilor. „Ministerul Educatiei a luat toate masurile pentru a mentine o stare de normalitate a calendarului scolar si pentru a nu amana examenele nationale, atat […] The post Ministrul Educației, dupa ce profesorii au anunțat ca opresc greva: La sfarsitul saptamanii va fi incheiata situatia scolara a elevilor appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro…