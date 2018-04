Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Educatiei Nationale, Valentin Popa, a declarat, luni, ca cifrele de scolarizare pentru anul universitar 2018 – 2019 care au fost prezentate pana acum sunt cifre ”preliminare” care vor suferi modificari la alocarea finala. Popa afirma ca pentru prima data exista o fundamentare a acestor cifre,…

- Prin Hotararea de Guvern nr. 131/2018, Guvernul Romaniei a aprobat cifrele de scolarizare pentru invatamantul superior de stat in anul universitar 2018-2019, dupa cum urmeaza: Licenta - 62.000 locuri finantate de la bugetul de stat din care: 5.000 locuri pentru domeniile prioritare de dezvoltare a Romaniei;…

- Ministrul Educatiei, Valentin Popa, a explicat, in cadrul unei declaratii de presa, ca alocarea locurilor la universitati nu s-a facut pe criterii politice, precizand ca repartizarea actuala este una preliminara, cea definitiva urmand sa aiba loc in toamna.

- Ministerul Educatiei Nationale a alocat 5.000 de locuri in plus fata de anul 2017 programelor de studii care sustin domeniile prioritare de dezvoltare a Romaniei si, in premiera, au fost repartizate locuri finantate de la bugetul de stat absolventilor cu diploma de bacalaureat proveniti de la licee…

- Guvernul a aprobat in ședința de astazi, 21 martie, cifrele de școlarizare propuse pentru invațamantul preuniversitar și superior de stat, in anul școlar/universitar 2018 – 2019, astfel ca pentru invațamantul preuniversitar se menține la nivelul celei aprobate pentru anul școlar precedent, respectiv 2.735.500 de…

- Ministerul Educatiei Nationale a majorat, prin ordin de ministru, bursele studentilor doctoranzi inmatriculati la studii universitare de doctorat finantate de la bugetul de stat, la 1.550 de lei pentru studentii doctoranzi din anii I si II si la 1.800 de lei pentru cei din anii III si IV. „Ministrul…

- Documente atasate: BAREM MATEMATICA SIMULARE EVALUARE NATIONALA 2018 BAREM ROMANA SIMULARE EVALUARE NATIONALA 2018 Subiecte matematica, simulare Evaluare Nationala 2018 EDU.RO SUBIECTE SIMULARE EVALUARE NATIONALA 2018 EDU.RO REZULTATE simulare EVALUARE NAȚIONALA 2018. Ministerul Educatiei Nationale…

- Ministrul Educatiei, Valentin Popa, a decis ca in anul scolar 2018 – 2019 cursurile sa inceapa pe data de 10 septembrie, iar vacanta de iarna sa fie de trei saptamani, dupa consultari cu partenerii sociali, in cadrul unei sedinte a Comisiei de Dialog Social, organizata de Ministerul Educației Naționale.…