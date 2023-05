Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul sarb al educatiei, Branko Ruzic, a demisionat duminica dupa masacrul comis in cursul saptamanii intr-o scoala primara in care opt elevi si un agent de paza au fost ucisi, pe fondul emotiei provocate de acest atac si de un alt incident similar produs in ziua urmatoare, potrivit Reuters, potrivit…

- Ministrul sarb al Educatiei, Branko Ruzic, a demisionat, duminica, la cateva zile dupa atacul de la scoala din Belgrad, soldat cu noua morti, relateaza Reuters, potrivit news.ro. Serbia este in stare de soc dupa doua atacuri sangeroase: masacrul de miercuri de la scoala din Belgrad si atacul de joi,…

- Ministrul sarb al Educatiei, Branko Ruzic, a demisionat, duminica, la cateva zile dupa atacul de la scoala din Belgrad, soldat cu noua morti, relateaza Reuters.Serbia este in stare de soc dupa doua atacuri sangeroase: masacrul de miercuri de la scoala din Belgrad si atacul de joi, dintr-o zona rurala…

- Politia din Bosnia a anuntat joi arestarea unui tanar in varsta de 18 ani care amenintase in retelele sociale ca va copia atacul armat in care un elev din Serbia si-a ucis miercuri opt colegi si un agent de paza al scolii, informeaza Reuters.

- Un baiat de 13 ani a deschis focul, miercuri, intr-o scoala din Belgrad si a ucis opt elevi, majoritatea fete, si un agent de securitate. Alti sase elevi si o profesoara au fost raniti. In timpul atacului, pe care il planificase minutios timp de o luna, a tras 57 de focuri de arma, potrivit presei locale.…

- Mii de oameni s-au adunat la Belgrad, Serbia, pentru a plange impreuna cu familiile victimelor unui atac dintr-o școala, miercuri seara (3 mai), aprinzand lumanari și depunand flori in fața cladirii unde un baiat i-a impușcat pe colegi, potrivit Reuters. In atacul planificat dinainte, tanarul de 13…

- Un agent de securitate a fost ucis și cinci elevi au fost raniți dupa ce un baiat de 14 ani a deschis focul intr-un liceu din Belgrad, a anunțat agenția de știri Tanjug din Serbia, informeaza Reuters. Baiatul a fost prins imediat și arestat. Colegii spun ca participa la competiții școlare de matematica…