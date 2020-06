Poezia zilei: Intalnirea – Irina Lucia Mihalca

Jocuri de linii, de umbre, de lumini, clare,fara egal, plutesc pe obraz,se intrevad prin lazuritul din priviri.Regina devine, pentru o zi, in frumuseteacolorata in nuante aurii, melancolice culori cum n ai mai vazut ,imprastiate, ca un abur,pe panza care ti capteaza inima Cuvintele urca, in acelasi timp… [citeste mai departe]