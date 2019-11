Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul Orban pune educatia pe primul loc, a declarat joi vicepremierul Raluca Turcan, la preluarea mandatului de ministru al Educatiei si Cercetarii de catre Monica Anisie."E o bucurie sa instalam astazi ca ministru pe doamna Monica Anisie intr-un Guvern care intr-adevar si fara alte interpretari…

- Noi modele de subiecte pentru examenul de Evaluare Naționala 2020 au fost publicate de Centrul Național de Evaluare și Examinare, din subordinea Ministerului Educației, la inceputul lunii noiembrie. Structura și cerințele sunt aceleași ca in anii trecuți. Reamintim ca Evaluarea Naționala pentru clasa…

- Ministerul Educatiei, prin Centrul National de Evaluare si Examinare, a facut publice modelele si baremul de corectare pentru subiectele la matematica, limba romana si limba materna in vederea Evaluarii Nationale din 2020.

- Monica Anisie, propusa pentru a ocupa functia de ministru al Educatiei si Cercetarii, a declarat miercuri, dupa audierile din comisiile parlamentare de specialitate, ca Programul de guvernare al PNL prevede reveni...

- 'Este o decizie asumata printr-un ordin de ministru in urma discutiilor cu cei din Grupul de Dialog Social la nivel de Minister al Educatiei. Vreau sa va spun ca majoritatea au fost de acord cu aceasta decizie, sa se puna acest prag al notei 5. Si aici vreau sa vin sa va exemplific. Niciunui elev…

- Evaluarea Naționala pentru elevii care intra acum in clasa a opta va avea loc intre 15 și 18 iunie. Aceștia vor termina cursurile pe data de 5 iunie și zece zile mai tarziu vor susține primul examen.

- EVALUARE NATIONALA 2020.Calendarul pentru Evaluarea Nationala din 2020 a fost publicat in Monitorul Oficial, iar potrivit acestuia examenele vor avea loc in perioada 15-18 iunie, iar rezultatele finale vor fi publicate in 27 iunie. EVALUARE NATIONALA 2020. Conform ordinului ministrului interimar…