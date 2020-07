Stiri pe aceeasi tema

- Unul dintre acestea prevede reluarea cursurilor in scoli, dupa modelul clasic, dar cu respectarea masurilor de prevenire a raspandirii virusului, al doilea fiind prezenta elevilor si a studentilor prin rotatie la cursuri in timp ce colegii urmaresc cursurile de acasa, al treilea scenariu prevazand continuarea…

- Cadrele didactice vor putea sustine examenul de titularizare pe 29 iulie. Inscrierile incep saptamana viitoare, pe 9 iulie. Anuntul a fost facut de ministrul Educației, Monica Anisie la Tema Zilei, la TVR.

- Ministrul Educației și Cercetarii din Romania, Monica Anisie, a fost interpelat luni, 11 mai, in scris și telefonic, de ing. Ioan Mocean, primarul orașului Sarmașu. Interpelarea a avut loc prin intermediul unei videoconferințe organizata de Asociația Orașelor din Romania. “Doamna ministru, sunt primarul…

- Anunțul facut miercuri de președintele Klaus Iohannis, referitor la renunțarea la anumite restricții dupa data de 15 mai ( VEZI DETALII ), impune și realizarea unor strategii pentru revenirea elevilor la cursuri. Ministrul Educației, Monica Anisie, a subliniat dupa intalnirea avuta miercuri, cu șeful…