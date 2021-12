Ministrul Educației, despre funcționarea școlilor pe 23 decembrie Sorin Cimpeanu (PNL), ministrul Educației, a decis sa ofere unitatilor de invațamant posibilitatea de a-și organiza dupa cum doresc ziua de 23 decembrie. Astfel, fiecare director, dupa discuții cu profesorii, va decide daca in acea zi se vor face cursuri cu prezența fizica sau daca „activitatile pot fi adaptate astfel incat sa raspunda asteptarilor in contextul particular al sarbatorilor”. „Data fiind configuratia acestui an scolar si provocarile pe care acesta le-a adus pentru copii si cadre didactice, Ministerul Educatiei a decis sa ofere posibilitatea unitatilor scolare sa adapteze modul in… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

