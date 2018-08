Ministrul Educaţiei, demisie. Tomac: Am răspunsul lui Valentin Popa "Pentru faptul ca actualul ministru nu isi asuma absolut nimic, iar ultima isprava legata de manualele tiparite, cele 1,6 milioane de manuale (de geografie - n.r.), care valoreaza peste 5 milioane de euro, sunt un temei puternic, inclusiv cu privire la situatia unitatilor de invatamant care nu au autorizatie ISU, pentru ca ministrul Educatiei sa isi prezinte demisia. Cel mai mare bine pe care l-ar putea face ministrul, inainte de inceputul anului scolar, este sa isi prezinte demisia si sa explice de ce, impreuna cu autoritatile locale, cu Guvernul, nu a reusit sa implementeze un plan national… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Administratia Prezidentiala a trimis o adresa Ministerului Finantelor Publice cu argumente privind sumele care ar trebui lasate in bugetul institutiei, a declarat marti, la Digi 24, ministrul Finantelor Publice, precizand ca, "azi" raspunsul este nu. "Azi la doua si un pic a intrat la noi…

- Ministrul Educatiei, Valentin Popa, a declarat ca invatamantul este obligatoriu in Romania, de aceea nu poate spune elevilor ce liceu sa urmeze, precizand, totodata, ca s-a discutat ideea de a limita numarul de locuri in liceele teoretice.

- Ministrul Mediului, Gratiela Gavrilescu, a declarat vineri ca situatia deseurilor aruncate in locuri nepermise a ajuns intr-un punct in care este nevoie de actiuni drastice, referindu-se la situatia in care o cantitate foarte mare de PET-uri a ajuns in lacuri de acumulare, fiind adusa de apa scursa…

- Guvernul a aprobat o hotarare care prevede acordarea de ajutoare de urgenta in valoare de pana la 6 milioane de lei pentru sprijinirea familiilor afectate de inundatiile din perioada iunie - iulie, a anuntat purtatorul de cuvant al Executivului, Nelu Barbu.

- Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Maramures informeaza absolventii institutiilor de invatamant promotia 2018 ca pot beneficia de indemnizatia de somaj in valoare de 250 de lei, pentru o perioada de 6 luni, reprezentand 50% din valoarea indicatorului social de referinta al asigurarilor…

- Ministrul Educației, Valentin Popa, a aprobat, prind ordin, calendarul urmatorului an de invațamant 2018-2019pentru sistemul preuniversitar. Pentru elevi, cursurile vor incepe luni, 10 septembrie 2018. Anul școlar insumeaza 168 de zile de lucru, echivalentul a 34de saptamani. Semestrul I se…

- Structura anului școlar 2018-2019. Ministrul Educației, Valentin Popa, a aprobat, prind ordin, calendarul urmatorului an de invațamant pentru sistemul preuniversitar. Pentru elevi, cursurile vor incepe luni, 10 septembrie 2018. Anul școlar insumeaza 168 de zile de lucru, echivalentul a 34de saptamani.…

- In centrul capitalei, in sectorul 1 din 77 de unitati de invatamant, doar 3 sunt autorizate. In sectorul 2 din Bucuresti exista 82 de cladiri in care invata elevi. 39 dintre ele nu au nevoie sa fie autorizate, iar restul de 43 nu au primit acceptul inspectorilor ISU. Situatia este si mai grava in sectorul…