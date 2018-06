Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, sustine ca sentinta de joi a Instantei supreme in dosarul "DGASPC Teleorman" prin care Liviu Dragnea a fost condamnat este "una politizata", adaugand ca este convinsa ca presedintele PSD isi va demonstra nevinovatia."Cumpatarea este o dovada de intelepciune…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, precizeaza ca a luat act de decizia Inaltei Curtii de Casatie si Justitie in dosarul "DGASPC Teleorman", adaugand ca Liviu Dragnea se bucura de prezumtia de nevinovatie pana in momentul unei decizii definitive a instantei. "Am luat act de decizia Inaltei Curtii…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, a fost condamnat joi la trei ani si sase luni de inchisoare cu executare in dosarul angajarilor fictive de la Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC) Teleorman,pentru instigare la abuz in serviciu. El a fost achitat pentru fals intelectual.…

- Instanta suprema a pronuntat, joi, solutia in dosarul DGASPC in care liderul PSD, Liviu Dragnea, este acuzat de fapte de coruptie alaturi de fosta sa sotie, Bombonica Prodana. Deciziile nu sunt definitive.

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a pronunțat o prima decizie in dosarul DGASPC Teleorman, in care seful PSD, Liviu Dragnea, a fost judecat pentru instigare la abuz in serviciu si instigare la fals intelectual in calit...

- Magistratii Inaltei Curti de Casatie si Justitie (ICCJ) sunt asteptati sa pronunte joi decizia in dosarul angajarilor fictive de la Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC) Teleorman, in care DNA a cerut condamnarea liderului PSD, Liviu Dragnea, la sapte ani si jumatate…

- Judecatorii instanței supreme vor anunța, vineri, prima decizie in dosarul in care liderul PSD, Liviu Dragnea, este acuzat de instigare la abuz in serviciu in legatura cu angajarea la DGASPC Teleorman a doua femei care, in realitate, ar fi lucrat la PSD.Decizia instanței nu va fi definitiva.…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) dezbate, miercuri, ultimul termen al procesului in care presedintele PSD, Liviu Dragnea, este judecat pentru instigare la abuz in serviciu in legatura cu angajarea a doua membre de partid la Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC)…