- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a anunțat, sambata, la Guvern, ca peste 800 de elevi veniti din Ucraina sunt inscrisi ca audienti in sistemul de invatamant din Romania, numarul acestora urmand sa depașeasca, de saptamana viitoare, 1.100. Cimpeanu a aratat ca cei mai multi dintre zecile de mii de…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a declarat joi, 10 martie, intr-o conferința de presa, ca universitatile pot primi profesori ucraineni veniți in Romania din cauza razboiului cu Rusia, in baza iar cadrele didactice pot primi burse cuprinse intre 330 de euro si 590 de euro in fiecare luna. „Bursele…

- Studentii ucraineni refugiati in tara noastra vor beneficia de burse in aceleasi conditii ca studentii romani, a anuntat, joi, intr-o conferinta de presa, ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu. „Avem in pregatire un proiect de hotarare de guvern prin care acesti refugiati ucraineni – de cetatenie ucraineana…