Ministrul Educației: De astăzi, încep controale în școli De astazi, incep controale in școli, anunța ministrul Educației. Respectiv, se verifica respectarea normelor sanitare in vigoare. Se intampla in timp ce testele de saliva pentru elevi și profesori, care vor fi folosite in școala, sunt inca la stadiul de promisiune. Ministerul Educației așteapta, la inceputul acestei saptamani, avizul Agenției Naționale a Medicamentelor pentru testele non-invazive care vor fi folosite in școli. ”Va trebui sa se aleaga acea categorie care necesita posibilitate de administrare din partea unui personal fara competențe medicale”, a spus ministrul educației, Sorin Cimpeanu,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, a declarat ca masurile adoptate sambata de Guvern privind gestionarea pandemiei de COVID-19 nu se aplica in cazul raporturilor de munca, acestea putand fi decise doar in baza unui proiect de lege, si nu a unei hotarari de guvern.…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, a anuntat, vineri, ca in Spitalul de boli infectioase din Constanta erau 125 de pacienti la momentul izbucnirii incendiului, dintre care 120 cu coronavirus, 10 in ATI. Sapte persoane au murit in urma incendiului. Raed Arafat a anutat, vineri,…

- Guvernul și Comitetul Național pentru Situații de Urgența (CNSU) discuta, in aceste zile, posibilitatea menținerii școlilor deschise pentru cursuri cu prezența fizica și dupa depașirea incidenței COVID-19 de 6/1.000. Ministerul Educației susține menținerea școlilor deschise și dupa ce este depașita…

- Federația Sindicatelor Libere din Invațamant și Federația Sindicatelor din Educație „SPIRU HARET” avertizeaza Guvernul Romaniei ca va ataca in justiție „orice act prin care angajații din invațamant vor fi obligați sa se testeze pe banii lor pentru depistarea COVID -19”, potrivit unui comunicat de presa.…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, a vorbit despre ce se va intampla in Romania daca va crește numarul persoanelor infectate cu SARS-CoV-2 (Covid-19). Cand ar putea fi atins varful valului 4 al pandemiei de Covid-19 și ce masuri se iau in considerare.

- Șeful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, a vorbit, vineri, la Digi24, despre scenariile pentru valul patru al pandemiei și masurile care ar putea fi aplicate, in contextul in care Europa se pregatește pentru un nou val al pandemiei de coronavirus. Raed Arafat a spus ca abordarea…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, a declarat, vineri, ca sunt peste 40 de masini implicate la accidentul in lanț de pe A2 București-Constanța. „Noi avem trei puncte unde sunt masini accidentate, intre km 172 si km 183. Numarul masinilor accidentate, din ce am inteles, depaseste…