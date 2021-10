Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a afirmat ca, in urma evaluarilor din teren, s-a constatat ca 253 de unitati din intreaga tara aveau probleme din perspectiva asigurarii conditiilor de protectie sanitara. Situatia pe fiecare judet va fi dezbatuta la ora 13.00, in videoconferinta cu premierul Florin…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a declarat ca elevii trec in online la rata de infectare de 6 la mia de locuitori. Dupa depasirea acestui prag, raman deschise doar cresele si gradinitele. Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, si ministrul Sanatatii, Ioana Mihaila, au anunțat, miercuri, noile condiții…

- Sorin Cimpeanu, ministrul educației, a transmis, marți, dupa o intalnire cu ministrul sanatații, Ioana Mihaila, ca toți profesorii și elevii care prezinta simptome vor fi testați gratuit, iar daca parinții nu sunt de acord cu testarea, cursurile vor avea loc in sistem online dupa primul caz de COVID-19…

- Ministrul Educatiei, Sorin Campeanu, a afirmat ca sunt analizate, atunci cand incidenta imbolnavirilor de COVID 19 este mai mare de 6 la mie, fie ipoteza invatamantului online, fie hibrid (vaccinati - prezenta fizica, nevaccinati - online), dar ca scenariul hibrid nu este agreat de Consiliul National…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a declarat la B1 TV ca este inacceptabila continuarea pierderii prin sistemul de invatamant online si ca in acest moment varianta luata in calcul este inceperea scolii din 13 septembrie, in format fizic. „Suntem in contact permanent si cu Ministerul Sanatatii,…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a afirmat ca in scoli se vor respecta in continuare normele de protectie sanitara, dupa 13 septembrie, cand se vor relua cursurile, printre care purtarea mastii, distantare adecvata si aerisirea spatiilor. El a precizat ca elevii care au contraindicatii medicale…

