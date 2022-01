Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit celor mai recente raportari, dintr-un total de circa 17.000 de școli și gradinițe din țara, aproape 3000 au o rata de vaccinare a personalului de sub 60%, a declarat luni ministrul Educației, Sorin Cimpeanu.„La data de 10 Ianuarie 2022, un numar de 13.924 unitați de invațamant cu personalitate…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu a anuntat, luni, intr-o conferinta de presa, ca incepand cu data de 17 ianuarie, acele scoli si gradinitele care au sub 60% dintre angajati vaccinati si se afla in localitatile cu o incidenta a infectarii de peste 3 la mie, intra in sistem online. Ministrul…

- Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, a precizat, luni, 10 ianuarie, intr-o conferința de presa transmisa de televiziuni ca incepand de lunea viitoare vor trece la cursuri online școlile și gradinițele care funcționeaza in localitați cu rata incidenței cazurilor de COVID-19 de peste 3 la 1.000 de locuitori…

- Aproape 90% dintre elevi se reintorc in clase Aproape 90% dintre copii se reîntorc, astazi, în clase, pentru ore cu prezenta fizica, dupa ce autoritatile au decis modificarea criteriilor pentru stabilirea scenariului de desfasurare a activitatii didactice. Scolile si…

- Lista cu rata de vaccinare a personalului pe unitați de invațamant va fi extinsa de saptamana viitoare. Planurile ministerului Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, spune ca se va raporta, de saptamana viitoare, rata de vaccinare in unitațile de invațamant pe fiecare structura, nu doar pe cele cu personalitate…

- Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, a ținut sa lamureasca motivul pentru care autoritațile au decis sa impuna criteriul ratei de vaccinare de 60% in randul angajaților din invațamant pentru desfașurarea orelor cu predare fizica. Acesta a precizat ca s-a incercat gasirea unui compromis intre desfașurarea…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a anuntat, joi, ca pragul de vaccinare in randul personalului didactic, astfel incat scolile sa functioneze cu prezenta fizica, ar putea fi de 60%, dar o decizie finala va fi comunicata vineri. “Conform discutiilor de pana acum, se contureaza un prag de vaccinare…