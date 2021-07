Ministrul Educației crede că valul 4 al pandemiei va fi mai ușor de gestionat în școli ”In invatamant avem cea mai mare rata de vaccinare, pentru ca la nivel national avem o rata de vaccinare diferita de precedentul val, motiv pentru care sunt convins ca acest al patrulea val, daca va veni, va fi mult mai usor controlabil si nu va avea influente asupra sistemului de educatie”, a declarat Sorin Cimpeanu, vineri seara, la un post TV.Ministrul a mai precizat ca se vor lua și masuri pentru ca persoanele care nu s-au vaccinat, din varii motive, sa fie verificate inainte de a ajunge in școli și in clase.”Insist inca o data asupra necesitatii si importantei vaccinarii si, sigur ca da,… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

