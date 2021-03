Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a transmis joi ca problema testarii in scoli va fi rezolvata ‘extrem de rapid’, prin asigurarea personalului medical necesar, dar si a testelor non-invazive. Precizarile au fost facute in cadrul unei conferinte de presa sustinute la finalul intrunirii Comisiei pentru…

- Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu cere teste noi antigen pentru elevi și personalul didactic, care sa nu necesite personal medical și cu care parinții sa fie de acord. Sorin Cimpeanu spune ca doar 19.000 de teste, din peste un milion, au fost folosite pentru elevi și personalul didactic. El considera…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a declarat ca riscul de imbolnavire cu virusul SARS CoV-2 este redus in scoli si ca in ultima saptamana au fost inchise 216 clase, la nivel national, dintr-un total de 136.000 de clase cate sunt in Romania, transmite News.ro. Ministrul a adaugat ca rata…

- Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, a declarat, sambata seara, ca susține utilizarea testelor non-invazive, bazate pe saliva, in școli, pentru ca starea de siguranța in școli sa se imbunatațeasca și elevii sa nu mai fie traumatizați.Ministrul a dat acest raspuns dupa ce a fost intrebat, sambata seara,…

- Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, a declarat, sambata seara, ca susține utilizarea testelor non-invazive, bazate pe saliva, in școli, pentru ca starea de siguranța in școli sa se imbunatațeasca și elevii sa nu mai fie traumatizați.Ministrul a dat acest raspuns dupa ce a fost intrebat, sambata seara,…

- Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, a declarat, sambata seara, ca susține utilizarea testelor non-invazive, bazate pe saliva, in școli, pentru ca starea de siguranța in unitațile de invațamant sa se imbunatațeasca și elevii sa nu mai fie traumatizați, potrivit Mediafax.

- Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, a declarat, sambata seara, ca susține utilizarea testelor non-invazive, bazate pe saliva, in școli, pentru ca starea de siguranța in școli sa se imbunatațeasca și elevii sa nu mai fie traumatizați. Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, a fost intrebat, sambata…

- In funcție de amploarea rezultatului, va trebui sa stabilim masuri remediale, a spus ministrul, duminica seara, la Digi24, referindu-se inclusiv la ore de recuperare a materiei pierdute, care vor trebui sa se desfașoare fizic, cu prezența fața in fața elev-profesor. Ministrul educației, Sorin Cimpeanu,…