Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Educatiei, Monica Anisie, a declarat duminica, la Digi 24, ca potrivit unei estimari preliminare, aproximativ 250.000 de elevi din Romania nu au acum acces la tehnologie și, deci, nu pot desfașura cursuri online.Ministrul a precizat ca, in cazul acestor elevi, școlile și inspectoratele trebuie…

- Ministrului Educatiei, Monica Anisie, susține ca in toamna ar putea veni al doilea val el epidemiei de coronavirus, iar astfel scolile ar putea ramane inchise. Motiv pentru care Monica Anisie vrea ca pana in toamna sa digitalizeze complet invațamantul romanesc, pentru ca toți elevii și studenții…

- Peste 1300 de profesori și elevi din toata țara urmeaza cursuri online gratuite și unice in Romania pe teme globale ce țin de sanatate și stare de bine, educație de calitate, reducerea inegalitaților sau orașe și comunitați sustenabile. Cursurile, organizate de Fundația Noi Orizonturi se axeaza pe cele…

- Ministrul Educatiei, Monica Anisie, afirma ca instructiunile aprobate miercuri prevad obligativitatea elevilor care au acces la computer, tableta si la internet de a participa la cursurile organizate online de catre profesori. Ea spune ca elevii pot primi in custodie computere sau tablete din inventarul…

- Consiliul National al Elevilor a lansat un atac extrem de dur la adresa ministrului Educației, Monica Anisie, dupa ce aceasta a anunțat ca elevii trebuie sa reia cursurile online. CNE transmis, miercuri, ca Ministerul Educatiei si Cercetarii a aprobat un Ordin de ministru care reglementeaza obligatia…

- • Evaluarea Nationala si Bacalaureatul ar putea avea loc in luna iulie • Cadrelor didactice li s-a recomandat sa intre in concediu de odihna pana pe 21 aprilie Cursurile se vor relua dupa incetarea starii de urgenta si asigurarea tuturor masurilor pentru ca elevii si cadrele didactice sa fie in siguranta,…

- Ministrul Educatiei, Monica Anisie a declarat, azi, intr-o videoconferinta, ca orele de curs vor fi suspendate pana cand nu va mai exista niciun pericol pentru copii. Va reamintim, in Romania, scolile au fost inchise din 11 martie , in contextul raspandirii noului COVID-19. Monica Anisie a declarat…

- Toate școlile și gradinițele din Romania, de stat și private, vor fi inchise incepand de miercuri, 11 martie, și pana pe 22 martie, din cauza coronavirusului. Este decizia luata luni seara de Comitetul Național pentru Situații de Urgența. Ministrul Educației, Monica Anisie, a precizat ca la nivelul…