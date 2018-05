Ministrul Educatiei: "Contributiile vor fi achitate pana la sfarsitul saptamanii" "Chiar ieri un ordonator de credite a semnat un transfer de aproximativ 100 si ceva de milioane de lei catre 37 de judete care sa suplimenteze acest necesar. Nu este mare, este aproximativ 8%. (...) Practic, la aceasta ora, toate salariile nete sunt platite si, pana la finalul saptamanii, si toate contributiile aferente acestei luni si, daca au fost restante, si lunii trecute, dar nu e cazul pentru ca au fost reglate in data de 3 sau 4 ale lunii. Toate contributiile vor fi platite in avans, deoarece data limita de plata a contributiilor este 25 ale lunii", a spus Valentin Popa in ... Citeste articolul mai departe pe portalinvatamant.ro…

Sursa articol: portalinvatamant.ro

Stiri pe aceeasi tema

- "In privinta crizelor privind salariile - daca in prima instanta bugetele au fost create si aprobate pe cost standard, in realitate, datorita unor sume de cheltuieli care nu sunt fixe, asa cum sunt salariile, de exemplu plata cu ora care este variabila de la o luna la alta, evident ca apar diferente…

- Ministrul Educatiei, Valentin Popa, a declarat, marti, ca, in prezent, toate salariile nete din sectorul de invatamant sunt platite si, pana la finalul saptamanii, vor fi achitate si toate contributiile aferente acestei...

- Ministrul Educatiei, Valentin Popa, a declarat, marti, ca, toate salariile nete din invatamant sunt platite. Oficialul a mai precizat ca pana la finalul saptamanii, vor fi achitate si toate contributiile aferente acestei luni, mentionand ca nu exista nicio fel problema in acest sens.

- Valentin Popa, ministrul Educatiei, a declarat, marti, ca, in prezent, toate salariile nete din sectorul de invatamant sunt platite si, pana la finalul saptamanii, vor fi achitate si toate contributiile aferente acestei luni, mentionand ca nu exista niciun fel de problema in aceasta privinta.

- Ministrul Educatiei, Valentin Popa, a declarat, marti, ca, in prezent, toate salariile nete din sectorul de invatamant sunt platite si, pana la finalul saptamanii, vor fi achitate si toate contributiile aferente acestei luni, mentionand ca nu exista niciun fel de problema in aceasta privinta. „In privinta…

- Ministrul Educatiei, Valentin Popa, a declarat, marti, ca, in prezent, toate salariile nete din sectorul de invatamant sunt platite si, pana la finalul saptamanii, vor fi achitate si toate...

- Ministrul Educatiei, Valentin Popa, a declarat luni ca profesorii au dreptul sa protesteze, dar acest protest „nu trebuie sa duca la o suferinta asupra elevilor”, afirmand ca, daca boicotul profesorilor este un conflict de munca, atunci ”nu prea s-a respectat legislatia in vigoare legata de conflictul…

- O racire accentuata este asteptata la sfarsitul acestei saptamani in toata regiunea. Meteorologii au anuntat ca vremea va intra intr-un proces de racire foarte important, iar minimele vor cobori pana la -10 grade Celsius, scriu jurnalistii de la Caransebes.ro , care prezinta prognoza meteo pentru perioada…