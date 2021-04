Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, avanseaza ideea organizarii, in aceasta vara, a unui concurs pentru ocuparea functiilor de directori de scoli, concurs care ar urma sa fie structurat in doua etape, o proba scrisa eliminatorie si o a doua proba la care sa participe doar candidatii care obtin cel…

- Un examen național, cu subiecte unice, ar fi varianta optima pentru ocuparea funcțiilor de directori in școlile din țara. Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, se gandește ca un astfel de concurs ar putea fi organizat inainte de luna august, cand expira actualele mandate. Sorin Cimpeanu a declarat, joi…

- Consiliul National al Elevilor solicita Ministerului Finantelor, Ministerului Educatiei, Ministerului Afacerilor Interne si Ministerului Justitiei sa ia toate masurile care se impun pentru a garanta fiscalizarea tuturor meditatiilor si sanctionarea contraventionala a cadrelor didactice care nu declara…

- Un numar de 209 clase/grupe au suspendat activitatea de predare fata in fata in perioada 1-10 martie la nivel national, din cauza cazurilor confirmate de infectare cu noul coronavirus, informeaza Ministerul Educatiei. Potrivit sursei citate, in aceeasi perioada, 376 de elevi si prescolari au fost confirmati…

- Premierul Florin Cițu a anunțat ca, in curand, se va deschide si cea de-a treia etapa de vaccinare. Potrivit acestuia, scopul autoritaților este acela de atingere a imunitatii colective de 70%. ”Revenim la normalitate. Peste 300 de milioane de doze de vaccin anti COVID-19 au fost deja administrate in…

- Noua veste pentru parinți și elevi! Sorin Cimpeanu vine cu detalii despre anul școlar 2020-2021 greu incercat in Romania din cauza contextului in care s-a desfașurat. Ce noutați dezvaluie oficialul? An școlar 2020-2021. Noutați pentru elevi Ministrul Educației a facut un anunț extrem de important in…

- Structura anului școlar a fost schimbata din nou. Anunțul a fost facut vineri, de ministrul Educației, Sorin Cimpeanu. Printr-un nou ordin, s-a stabilit structura anului școlar 2021-2022. Astfel, primul semestru se va incheia inainte de Craciun.