Ministrul Educației cere ca școlile să fie închise ultimele. “Rata de infectare este mai mare în rândul elevilor care învață online” In contextul in care Capitala se apropie de o incidența de 6 la mia de locuitori, ministrul Educației susține ca școlile sa fie inchise ultimele. Intr-o postare pe Facebook, ministrul face referire la un studiu Reuters care arata ca „rata de infectare in randul elevilor care invața online este mai mare decat in randul elevilor […] The post Ministrul Educației cere ca școlile sa fie inchise ultimele. “Rata de infectare este mai mare in randul elevilor care invața online” appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Sorin Cimpeanu a subliniat din nou intr-o postare pe Facebook faptul ca scolile ar trebui sa fie inchise ultimele in conditiile in care masurile de preventie „trebuie luate pe toate planurile”. Acesta citeaza un studiu Reuters care a relevat ca numarul de infectari este mai mare in randul elevilor care…

- Sorin Cimpeanu transmite inca o data ca școlile trebuie inchise ultimele, „doar daca situația epidemiologica o impune”. In susținerea acestui principiu, ministrul Educației face trimitere la un studiu Reuters care arata ca „rata de infectare in randul elevilor care invața online este mai mare decat…

- Russian authorities are suing five social media platforms for allegedly failing to delete posts urging children to take part in illegal protests, said a Moscow court on Tuesday, according to Interfax and Reuters. Twitter, Google, Facebook each have three cases against them, with each violation punishable…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a declarat, miercuri, ca este „absolut convins” ca 530 de milioane de lei destinati burselor elevilor vor fi cuprinsi in bugetul de stat pe acest an, conform Agerpres. “Am avut aceasta solicitare de cuprindere a burselor elevilor. Este public ce am cerut de mai mult…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a precizat marti ca in cazul in care parintele refuza sa-si dea acordul pentru testarea elevului care manifesta simptome de COVID-19, acel elev va avea restrictionata participarea fizica in colectivitate pentru o perioada de 14 zile. „Formularul nu este obligatoriu.…

- Inca doua cazuri de infectare cu tulpina Sars-Cov-2 din Marea Britanie, cunoscuta ca fiind mult mai transmisibila, au fost identificate in Romania, chiar in Capitala, anunța autoritațile. La fel ca in primele cazuri depistate, la Giurgiu, niciuna dintre cele doua persoane nu a calatorit in afara țarii.…

- Scolile primare, gradinitele si centrele de ingrijire after-school din Bulgaria s-au redeschis dupa o luna ca urmare a numarului scazut de cazuri de contaminare cu noul coronavirus, informeaza dpa. Ministrul Educației din țara vecina a declarat ca “Cei mai multi parinti au fost de parere ca elevii din…

- Numarul victimelor unui cutremur major in Capitala ar putea fi mai mare de 25.000, avertizeaza Edmond Niculușca, șeful Administrației Municipale pentru Consolidarea Cladirilor cu Risc Seismic din subordinea Primariei București. Oficialul a anunțat pe Facebook ca sunt foarte puține date despre situația…