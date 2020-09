Ministrul Educației: Care este condiția ca un elev să poată învăța în sistem exclusiv online Ministrul Educației, Monica Anisie, susține ca unii elevi pot invața exclusiv online daca vor prezenta o adeverința medicala care sa demonstreze ca exista motive medicale care ii impiedica sa participe la școala in clasa, fie ca este vorba despre o problema de sanatate a copilului, fie ca e vorba de o persoana din familie care se afla in categoria de risc. „Parintele poate sa ia aceasta decizie, sa iși continue copilul educația in sistem online, sa invețe de acasa și anume, pe de-o parte, daca prezinta copilul vreo boala care s-ar putea agrava prin faptul ca va veni la școala și ar putea sa ia… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

