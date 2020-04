Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Educatiei, Monica Anisie, a anuntat ca simularile la examenele nationale au fost anulate si ca subiectele de Bacalaureat vor fi concepute din materia studiata pana la 11 martie 2020. Totodata, demnitarul spune ca anul scolar nu va fi inghetat, copiii urmand sa se intoarca la scoala la finalul…

- Ministrul Educatiei, Monica Anisie, a anuntat ca simularile la examenele nationale au fost anulate si ca subiectele de Bacalaureat vor fi concepute din materia studiata pana la 11 martie 2020. Totodata, demnitarul spune ca anul scolar nu va fi inghetat, copiii urmand sa se intoarca la scoala la finalul…

- Ministrul Educației, Monica Anisie, a susținut, marți dupa-amiaza, o conferința de presa in care a anunțat masurile convenite, pana acum, cu partenerii educaționali, privind examenele naționale din acest an, incheierea situației școlare a elevilor, precum și calendarul inscrierilor in invațamantul primar…

- „Vreau sa fac precizarea ca data exacta privind reluarea cursurilor se va stabili in functie de evolutia pandemiei de coronavirus din Romania, precum si de masurile comunicate de Comitetul National pentru Situatii Speciale de Urgenta. Scenariul de lucru prevede reluarea cursurilor dupa incetarea starii…

- Ministrul Educației, Monica Anisie, a anuntat ca reluarea cursurilor se va face dupa incetarea starii de urgenta. "In functie de data la care se reiau cursurile, Evaluarea Nationala si Bacalaureatul ar putea fi organizate in luna iulie", a spus Anisie. The post Cele mai recente declarații legate de…

- In cadrul unei conferințe de presa, Monica Anisie, Ministrul Educației, a anunțat ca examenele de Bacalaureat și Evaluare Naționala nu vor cuprinde materia pe care elevii ar fi trebuit sa o invețe in semestrul al doilea.

- Ministrul Educației, Monica Anisie, susține marți, de la ora 14.00, o declarație de presa in care este așteptata sa anunțe cand incepe scoala și cum și cand vor avea loc Evaluarea Naționala și Bacalaureatul 2020. ”Pentru a ne proteja sanatatea suntem nevoiți sa stam in casa. In aceasta perioada MEC…

- Ministrul Educației, Monica Anisie, crede ca decretul pentru suspendarea cursurilor se va prelungi, daca va fi necesar, și declara ca va „fi prima care va cere prelungirea” și dupa Paști, „daca este vorba despre sanatatea și siguranța copiilor”, potrivit declarațiilor pe care ministrul le-a dat in direct…