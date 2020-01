Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Educației, Monica Anisie, scrie, sambata dimineața, pe Facebook, ca regreta interacțiunea pe care a avut-o cu dascalii de la școlile din Ialomița, acolo unde a gasit instituții de invațaman ce aveau toatele in curte, spunand ca nu a fost atenta la prezența presei și la expunerea copiilor.Monica…

- Copii care stau desculți la ore ca sa nu murdareasca parchetul nou schimbat, școli neincalzite și toalete in fundul curții sunt cateva dintre neregulile descoperite de ministrul Educației, Monica Anisie, in timpul unei vizite inopinate la trei instituții de invațamant din Ialomița. Ministrul a precizat…

- Ministrul Educatiei, Monica Anisie, s-a aratat „indignata” de atitudinea unor primari care nu au accesat fonduri pentru constructia de toalete in gradinite si scoli, observatie facuta in urma unor vizite efectuate la mai multe unitati din comunele Axintele si Salcioara, judetul Ialomita. „Sunt indignata…

- Ministrul Educatiei, Monica Anisie, a anuntat masurile primei etape pentru debirocratizarea procesului didactic, care se aplica incepand de luni, o nota in acest sens fiind trimisa inspectoratelor...

- Dupa o prima reacție care a starnit valuri de stupoare și revolta, ministrul Educației, Monica Anisie, a precizat, dupa publicarea clasamentului PISA 2018, ca in situația actuala, planurile cadru și programele trebuie regandite, menționand totodata ca este „de luat in calcul” și posibilitatea introducerii…

- Ministrul Educatiei, Monica Anisie, vrea ca de anul viitor sa se studieze posibilitatea ca la liceele vocationale sau de profil, elevii sa-si poata alege liber ultima proba la Bacalaureat. Ministrul Educatiei spune ca au existat astfel de solicitari din partea elevilor si a profesorilor dar in cele…

- SCHIMBARI…Ministrul Educatiei, Monica Anisie, a declarat ca are in vedere ca in anul scolar urmator sa puna problema schimbarii modului in care are loc bacalaureatul. Ministrul Educatiei se gandeste sa modifice probele de competente si proba scrisa la alegere a profilului, dar in urma unei consultari…

- Ministrul Educației, Monica Anisie, vrea sa taie din discipline modificand astfel planurile-cadru pentru gimnaziu și liceu. Ministrul Educației a anunțat ca va merge la Institutul de științe ale Educației, unde va discuta despre gandirea unor noi planuri cadru, avand in vedere legea…