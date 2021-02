Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, a declarat ca s-ar putea renunța la masca de protecție in timpul orelor de sport, dar trebuie sa vorbeasca și cu ministrul Sanatații, Vlad Voiculescu, sa fie de acord. Ministrul Educației a dat exemplele celor mai multe țari din Europa, in care masca de protecție nu este purtata de elevi in […] The post Ministrul Educației ar vrea sa se renunțe la masca de protecție in timpul orelor de sport la școala, dar nu știe daca e de acord și ministerul Sanatații appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .