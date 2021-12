Ministrul Educației anunță reluarea olimpiadelor și a concursurilor școlare Ministrul Educației Sorin Cimpeanu a anunțat, joi, ca a semnat un ordin prin care se reiau, dupa doi ani, cele 76 de olimpiade și concursuri internaționale și 34 de concursuri naționale. „Sunt doua anexe. In prima anexa sunt cele care sunt recunoscute și finanțate de MEC. De asemenea, alaturi de olimpiadele clasice, de matematica, de […] The post Ministrul Educației anunța reluarea olimpiadelor și a concursurilor școlare appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

