- Ministrul Educatiei, Monica Anisie, a explicat procedura speciala prin care elevii vor participa la Evaluarea Nationala si la Bacalaureat. Totoda, Anisie a anuntat o modificare in privinta Bacalaureatului: "Vom sustine intai probele scrise, apoi probele de competente".Monica Anisie a dat ca exemplu…

- M. Anisie despre varianta ca școlile sa fie inchise și in septembrie Monica ANISIE. Foto: Arhiva/ Alexandru Dolea Ministrul educatiei, Monica Anisie, nu exclude ca scolile se ramâne închise și în luna septembrie și a declarat ca își propune ca pâna atunci sa nu mai existe…

- STARE DE URGENTA. "Specialiștii au evaluat mai multe scenarii care țin seama de situația imbolnavirii cetațenilor cu coronavirus. Așteptam sa vedem care sunt deciziile Comitetului pentru situații speciale de urgența și, in funcție de ce ni se comunica, vom face publice scenariile. Preconizam sa incepem…

- Monica Anisie, ministrul Educatiei si Cercetarii, a aprobat prin ordin de ministru revizuirea programelor de examen pentru Evaluarea Nationala si Examenul National de Bacalaureat, fara continuturi aferente semestrului al II-lea al anului scolar in curs. Aceasta masura a fost agreata si cu partenerii…

- Ministrul Educației, Monica Anisie , a anunțat ca probele scrise ale examenului Evaluarii Naționale și a Bacalaureatului ar putea fi organizate in luna iulie, iar subiectele nu vor cuprinde programa aferenta semestrului al doilea. Data examenelor depinde de evoluția pandemiei de coronavirus in Romania,…

- Monica Anisie, ministrul Educației, a vorbit despre examenul de Bacalaureat și Evaluarea Naționala. Ministrul Liberal a declarat ca probele scrise ale Evaluarii Naționale și ale Bacalaureatului ar putea fi organizate in luna iulie, fara sa fie cuprinsa materia din semestrul 2, informeaza TV Digi 24.…

- SCOLI INCHISE. Anunt oficial de la Ministerul Educatiei in contextul epidemiei cu coronavirus Ministrul Educatiei Nationale, Monica Anisie, afirma ca autoritatile nu au luat in calcul, pana in prezent, ideea inchiderii unitatilor scolare si a celor de invatamant superior si face un apel la autoritatile…

- Ministrul Educatiei Nationale, Monica Anisie, afirma ca autoritatile nu au luat in calcul, pana in prezent, ideea inchiderii unitatilor scolare si a celor de invatamant superior si face un apel la autoritatile locale sa doteze scolile cu sapun si dezinfectant.