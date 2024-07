Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Educatiei, Ligia Deca, a facut cateva precizari in contextul temperaturilor foarte ridicate, avand in vedere ca in perioada imediat urmatoare se va desfasura concursul de ocupare a posturilor in invatamantul preuniversitar. "In contextul temperaturilor extreme anuntate pentru aceasta perioada,…

- Masuri impuse de DSP Alba in contextul CANICULEI: 3 puncte de prim-ajutor și 25 de puncte de hidratare in județul Alba. Recomandari pentru cetațeni Masuri impuse de DSP Alba in contextul CANICULEI: 3 puncte de prim-ajutor și 25 de puncte de hidratare in județul Alba. Recomandari pentru cetațeni In contextul…

- Compania Fly Lili a anuntaț marti seara, pe Facebook, ca este nevoita sa anuleze, pana pe 12 iulie, toate zborurile de pe Aeroportul Brașov . Compania aeriana romaneasca Fly Lili transmite ca din cauza lipsei de forța de munca, noile sale aeronave nu au putut parcurge toate etapele birocratice care…

- Ministrul Educației, Ligia Deca, a anunțat pe pagina sa de Facebook ca ultima zi de inscriere pentru sesiunea iunie-iulie a examenului de Bacalaureat este vineri. De asemenea, ministrul a menționat ca aceasta este și ultima zi de cursuri pentru clasele a XII-a și a XIII-a. Bacalaureatul va incepe intre…

- Examenul de bacalaureat certifica niste competente ale absolventului, iar subiectele nu sunt grele si sunt create pentru nivelul mediu, a precizat ieri ministrul Educatiei, Ligia Deca. „Examenul de bacalaureat certifica niste competente ale absolventului. Aceste competente, pentru a putea fi recunoscute…